Fury – Usyk 2. Artur Szpilka, Zbigniew Raubo, Dariusz Michalczewski i inni typują hitowy rewanż [WIDEO]

Już w sobotę, 21 grudnia hitowy rewanż i walka Tyson Fury – Ołeksandr Usyk 2. W Rijadzie, stolicy Arabii Saudyjskiej do ringu wejdzie dwóch znakomitych pięściarzy. W rozmowach z „Super Expressem” to starcie typowało wiele gwiazd sportów walki – m.in. Artur Szpilka, Zbigniew Raubo czy Dariusz Michalczewski. Jak oni widzą to fenomenalne widowisko?