Joshua – Franklin RELACJA NA ŻYWO Walka Joshua – Franklin LIVE ONLINE Gala w Londynie 1.04 Joshua – Franklin NA ŻYWO w INTERNECIE Joshua – Franklin [WYNIK]

Na żywo Anthony Joshua - Jermaine Franklin Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji na żywo z walki Joshua - Franklin. Start walki około godziny 23:00 polskiego czasu. Bądźcie z nami!

Odśwież relację

Sonda Kto wygra walkę Joshua - Franklin? Joshua Franklin Trudno powiedzieć

Joshua – Franklin RELACJA NA ŻYWO Walka Joshua – Franklin LIVE ONLINE

Anthony Joshua do niedawna dzierżył pasy trzech z czterech najważniejszych federacji bokserskich na świecie. Wiele wskazywało na to, że wielki pojedynek brytyjsko-brytyjski z Tysonem Furym pozwoli na zunifikowanie tytułów w rękach jednego z tych zawodników, ale póki co nie dojdzie ani do walki tych zawodników, ani do wspomnianej unifikacji. Joshua najpierw stracił pasy na rzecz Usyka, a później poległ również w rewanżu i myśli o odzyskaniu mistrzostwa musi odłożyć na później. Teraz przed nim walka z Jermainem Franklinem, który jeszcze szansy na pas nie otrzymał, ale wygrana z Joshuą może mu ją otworzyć.