Khalidov, Michalczewski, Gmitruk, Adamek, Gołota, Jaka to melodia, rodzina. Taką drogę przebył Masternak do walki o tytuł mistrza świata

Choć w przeszłości Masternak bił się już z naprawdę świetnymi pięściarzami, to o ten najcenniejszy skalp jeszcze nie rywalizował. To się zmieni 10 grudnia, gdy "Master" skrzyżuje rękawice z Billamem-Smithem. Dla Brytyjczyka będzie to pierwsza obrona wywalczonego w maju pasa mistrza świata federacji WBO w wadze junior ciężkiej.

Masternak - Billam-Smith 10 grudnia o pas mistrza świata

Masternak na wymarzony pojedynek czekał ponad 17 lat. Debiutował 3 czerwca 2006 roku w Ostrołęce. Dotychczas stoczył 52 walki - 47 wygrał (w tym 31 przed czasem), pięć przegrał. Droga, jaką przebył do batalii o tytuł mistrza świata, była wyboista. Były wzloty, były upadki, ale "Master" cierpliwie robił swoje i w końcu ta cierpliwość została nagrodzona.

Taką drogę przebył Masternak do walki o pas

Fotoreporterzy "Super Expressu" towarzyszyli mu od początku zawodowej kariery. Pierwsze zdjęcia Masternaka w naszej bazie pojawiły się jeszcze przed jego debiutem. Z setek fotek wybraliśmy nieco ponad 40. Perełek nie brakuje. Zresztą zobaczcie sami!