Świetne informacje dla kibiców! Zobaczą walkę Polaka o tytuł mistrza świata za darmo, znakomite wieści

Masternak po ponad 17 latach zawodowej kariery doczekał się wreszcie mistrzowskiej szansy. Choć w przeszłości bił się już z naprawdę świetnymi pięściarzami, to o ten najcenniejszy skalp jeszcze nie rywalizował. To się zmieni 10 grudnia, gdy "Master" skrzyżuje rękawice z Billamem-Smithem. Dla Brytyjczyka będzie to pierwsza obrona wywalczonego w maju pasa mistrza świata federacji WBO w wadze junior ciężkiej.

Walka Masternak - Billam-Smith 10 grudnia na żywo w TVP Sport

Gala wyjątkowo odbędzie się w niedzielę, a wszystko dlatego, że w sobotę 9 grudnia Bournemouth gra na wyjeździe z Manchesterem United w Premier League, a na walki Billama-Smitha przychodzi wielu piłkarskich kibiców tej drużyny. Fani muszę więc mieć czas, by na spokojnie wrócić do Bournemouth, by następnego dnia wspierać swojego pupila w starciu z Masternakiem. Sam mistrz świata rzecz jasna także jest wiernym fanem "Wisienek". Na trybunach Bournemouth International Centre co prawda ma się pojawić wielu sympatyków "Mastera", ale miejscowych raczej nie dadzą rady przekrzyczeć.

Mamy jednak bardzo dobrą wiadomość dla tych, którzy do Bournemouth nie mogą się wybrać. Walkę Masternaka o mistrzostwo świata będzie można zobaczyć za darmo w TVP Sport! Początek transmisji zaplanowano na 19, a pojedynek wieczoru powinien się odbyć około 22-23.