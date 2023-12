i Autor: fot. Marek Barczyński/Super Express Andrzej Gołota i Mariola Gołota

Jak dwie krople wody

Naprawdę można się pomylić! Syn Andrzeja Gołoty wygląda niemal jak ojciec, mamy zdjęcie!

Jacek Garncarz 14:21

Andrzej Gołota to postać, która nie jest obojętna chyba żadnemu kibicowi w Polsce. Do dzisiaj z rozrzewnieniem wspomina się jego nocne walki w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj "Andrew" cieszy się spokojem na sportowej emeryturze. Ma więcej czasu dla rodziny, a ostatnio zaprocentowało to nowym zdjęciem byłego pięściarza z synem. Trzeba przyznać, że panowie są do siebie bardzo podobni!