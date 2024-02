Nie wiedzieliśmy, gdzie patrzeć, gdy najpiękniejsza polska pięściarka pokazała te zdjęcia. Trudno złapać oddech, kusi skąpym ubraniem

Dariusz Michalczewski podsumował Mameda Khalidova po walce z Adamkiem. Nie ukrywa zdziwienia, nie mógł uwierzyć w to, co widzi!

W przeszłości polski boks miał kilka zawodniczek, które należały do światowej czołówki i długo się w niej utrzymywały. Następnie przyszedł jednak trudniejszy okres i stworzyła się "dziura pokoleniowa". Coraz więcej wskazuje jednak na to, że uda się ją wypełnić, a wszystko za sprawą Laury Grzyb. Pięściarka z Jastrzębia-Zdroju na zawodowych ringach zadebiutowała w 2019 roku i zrobiła bardzo szybką karierę. Cztery lata po debiucie wywalczyła tytuł mistrzyni Europy i co najważniejsze, zdołała obronić pas w kolejnej walce.

Na razie nie wiadomo, kiedy Grzyb ponownie wejdzie do ringu i kto będzie kolejną rywalką, ale już kilka tygodni temu pojawiły się plotki, że reprezentantka Polski jest jedną z kandydatek do walki o pas mistrzyni świata. Byłoby to niewątpliwie dużym wydarzeniem dla polskiego boksu, jak i samej zawodniczki, ale z oficjalnymi informacjami trzeba się jeszcze wstrzymać.

Niewątpliwie dużo wskazuje na to, że fani z kraju nad Wisłą z Grzyb mogą mieć w przyszłości dużą radość.