Obrazki u Adama Kownackiego powodują, że łzy same napływają do oczu. Wzruszenie jest nie do powstrzymania, gigantyczne emocje

Adam Kownacki jeszcze kilka lat temu był nadzieją polskich kibiców, że biało-czerwoni znów będą mieli swojego reprezentanta w czołówce wagi ciężkiej. Po kilku spektakularnych wygranych mówiło się, że "Baby Face" dostanie szansę walki o pas mistrza świata. Niestety w pewnym momencie jego kariera całkowicie zmieniła kurs i obecnie jest bliżej zakończenia przygody z boksem niż walki o wyższe cele. Zwłaszcza po tym, co wydarzyło się podczas gali Rocky Boxing Night 18 i walce z Kacprem Meyną w ostatni weekend.

Choć to Kownacki był faworytem pojedynku z mistrzem Polski w wadze ciężkiej, rywalizacja zakończyła się już po kilkudziesięciu sekundach pierwszej rundy. Po nawale ciosów wyprowadzonych przez Meynę, sędzia ringowy zdecydował się przerwać pojedynek. Kownacki próbował jeszcze protestować i nie zgadzał się z decyzją arbitra, ale nic to nie zmieniło i zanotował piątą porażkę z rzędu.

Kownacki pokazał zdjęcie z synami. Obrazek mówi więcej niż tysiąc słów

Nie wiadomo, jakie losy czekają Kownackiego, ale na razie będzie odpoczywał w rodzinnym gronie. Pięściarz pokazał niedawno wzruszający kadr po powrocie do domu, gdy dwaj synowie mocno go przytulali. - Najlepsze uczucie na świecie - napisał Kownacki. Wielu fanów poruszył ten obrazek. - I na końcu tylko to liczy się w życiu. Masz jedno zdrowie - napisał jeden z użytkowników. - Głowa do góry, Adaś trzymam kciuki mam nadzieje że się nie poddasz - czytamy w innym komentarzu.