"On nie ma jaj!". Trener Tomasza Adamka zmiażdżył Don Kasjo po walce na FAME 22

Tomasz Adamek zwrócił się do Julii Szeremety. Radzi jej wyjazd z Polski. I w dodatku namawia ją do kontrowersyjnego ruchu!

Trener Tomasza Adamka miażdży Don Kasjo po walce na FAME 22

- Było bardzo łatwo. Jak z workiem treningowym, który nie oddaje! Chcieliśmy ekscytującej walki, ale tak się nie da, kiedy tylko jeden zawodnik idzie na wojnę, a drugi tańczy dookoła klatki i zasłania się za gardą - komentował na gorąco po walce przed kamerą "Super Expressu" Gus Curren. Nie krył rozczarowania postawą rywala swojego podopiecznego. Ten właściwie tylko przyjmował ciosy i przegrał jednogłośną decyzją sędziów.

Zobacz też: Don Kasjo złoży protest po porażce z Adamkiem na FAME 22?! Ma pretensje do sędziów. Mateusz Borek zareagował

- Kiedy wyprowadzał ciosy, nie trafiał. Trafił raz, ale to nie był nawet dobry cios. Żeby stoczyć walkę dla fanów, trzeba po prostu walczyć! Nie zasłaniać się gardą. Szczerze mówiąc - nie wiem, dlaczego ktokolwiek chce go oglądać. Trudno kogoś znokautować, gdy się tylko ciągle zasłania - kontynuował amerykański trener Adamka. Zgodził się też z Mateuszem Borkiem, że to styl czyni walkę, a poprzedni rywal "Górala" - Patryk "Bandura" Bandurski - pokazał się zdecydowanie lepiej.

TRENER ADAMKA JEDZIE OSTRO PO GALI FAME 22: ON NIE MA JAJ! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Bandura ma jaja, a Don Kasjo...". Gus Curren bezlitosny po gali FAME na PGE Narodowym

- Jedni jak Bandura mają jaja, a drudzy jak Kasjo... Serio, on był w klatce, żeby przetrwać. I przetrwał cały czerwony. Zebrał srogie baty, ale gościu - walcz! Mówiłeś, że wygrasz. To ty mówiłeś, że go znokautujesz. Fani dobrze wiedzą, że tylko jeden zawodnik walczył. Buczeli przez Kasjo. Kto chce oglądać taką walkę? Równie dobrze możesz oglądać golfa, jeśli chcesz patrzeć jak ktoś tylko stoi za gardą - podkreślił Curren. Adamek zgodnie z zapowiedziami mocno korzystał z ciosów na korpus. Czy to było zalecenie trenera?

- To żadna tajemnica. Wystarczy spojrzeć na ciało Kasjo. Wygląda jak worek mleka. To młody facet, a wygląda jak 47-letnia kobieta. Ma miękkie ciało - przyznał właściciel House of Champions Boxing Club.

- Nie wiem, czy to najlepsza walka Tomasza w karierze, czy też najgorsza, ale on nie oberwał. To on zadawał wszystkie ciosy. Co jest lepsze? Być tym, który dostaje ciosy, czy tym, który je zadaje? To była dla niego dobra walka. Zrobił w klatce tyle, ile mógł - podsumował trener Adamka.