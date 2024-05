Piekielnie gorąca córka Tomasza Adamka w końcu to wyjawiła. Jej zdjęcia rozeszły się błyskawicznie. A to ci nowina!

Różański vs. Okolie

Tomasz Adamek z wielkim przytupem wrócił do sportu po dość krótkiej emeryturze. Wznowienie kariery przez pięściarza odbiło się szerokim echem w mediach i wśród kibiców. Jego pojedynki zarówno z Mamedem Khalidovem, jak i z Patrykiem "Bandurą" Bandurskim cieszyły się sporym zainteresowaniem i nie ma wątpliwości, że gdy Adamek ponownie wejdzie do klatki FAME MMA, fani znów będą chętnie oglądali jego pojedynek. Wielu młodych kibiców sportów walki mogło usłyszeć o legendzie polskiego sportu zdecydowanie więcej, co jest korzystnym aspektem powrotu Adamka.

Rzecz jasna nie brakowało również innych tematów związanych z byłym mistrzem świata w boksie. Przy okazji walk Adamka sporo mówi się również o jego życiu prywatnym. Często przywoływana jest w takich przypadkach jedna z dwóch córek pięściarza, Weronika. Kobieta zachwyca internautów wyglądem i sam Adamek przyznawał niegdyś w rozmowie z "Super Expressem", że córka miała pomysł zostać modelką, ale ojciec szybko wybił jej ten pomysł z głowy.

Teraz w życiu Weroniki Adamek zaszły spore zmiany i po raz pierwszy publicznie pochwaliła się miłością. Na jej profilu na Instagramie pojawiło się zdjęcie z mężczyzną, opatrzone podpisem "moja miłość". Do tej pory Weronika Adamek prawie w ogóle nie pokazywała zdjęć z partnerami i dopiero teraz postanowiła ogłosić taką nowinę. Zdjęcie w mig zdobyło wiele polubień.