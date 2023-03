Seksowna ring-girl GROMDY w obcisłym topie i krótkiej spódniczce. Temperatura wystrzeliła jak inflacja w PRL-u

Balboa Domalik rozpoczął przygotowania do finału z Don Diego Kubiszynem! "Będziemy walczyć do ostatniej kropli krwi"

Powrót do lat 90-tych

GROMDA od dawna przyzwyczaja kibiców do specyficznego klimatu swoich wydarzeń. Walki na gołe pięści odbywają się w typowo podwórkowym klimacie. Dwunasta edycja gal GROMDA miała miejsce w anturażu osiedla i typowych ustawek z lat 80-tych i 90-tych XX wieku. Nie brakowało wielu wspomnień do czasów późnego PRL-u i początków ostatniej dekady poprzedniego wieku.

Krwawe jatki rozgrzewały publiczność do czerwoności - równie mocno co piękne ring-girls, które wyprowadzały zawodników do areny i towarzyszyły po zwycięstwach lub porażkach.

Emocji na gali Gromda 12 nie brakowało! Tradycyjny turniej co prawda wygrał Niemiec Dustin "Taeddy" Rabiega, ale starcie Polska - Europa w ramach tzw. extra fightów zakończyło się wysokim zwycięstwem Biało-Czerwonych 5:1.

Dramatyczny bój stoczyli m.in. Przemysław "Reksio" Rekowski z Randym "Kofi Kingiem" Randaynem. Nasz reprezentant w trakcie walki doznał poważnej kontuzji kolana i złamał rękę, ale kapitalnym prawym na szczękę znokautował Brytyjczyka. - Myślę, że przyjezdni mocno zdziwili się, że my Polacy jesteśmy takimi twardzielami. Zawsze walczymy do końca, żadne urazy nam nie straszne - powiedział Rekowski. Kibice z pewnością czekają już na Gromdę 13 - w maju w wielkim finale o pas zmierzą się Bartłomiej "Balboa" Domalik i Mateusz "Don Diego" Kubiszyn. Starcie wyłoni pierwszego, historycznego mistrza tej organizacji walk na gołe pięści.