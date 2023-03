GROMDA 12 RELACJA NA ŻYWO Gala GROMDA 12 dzisiaj 3.03 LIVE ONLINE GROMDA 12 NA ŻYWO w INTERNECIE GROMDA 12 WYNIKI LIVE

GROMDA 12 KARTA WALK, WYNIKI:

Polska - Europa (super fighty)

Arman "Arman" Amirjan - Milanko "Kałasznikow" Puranović

Krzysztof "Żołnierz" Ryta - Jurij "Jurij" Sinenkow

Sebastian "Scareface" Skiermański - John "Bad John" Ferguson

Piotr "Capo" Półchłopek - Rob "Big Rob" Cunningham

Przemysław "Reksio" Rekowski - Randy "Kofi King" Randayn

Jakub "Kajfasz" Sorota - Simon "Savage" Henriksen

Turniej GROMDA:

Ćwierćfinały:

Dominik "Suchy" Suchecki - Patryk "Rocker" Libuszewski

Daniel "Bodzio" Pacyniak - Stephan "Problem" Weldon

Dustin "Taeddy" Rabiega - Karol "Mnich" Ferenc

Christian "Popeye" Oheim - Jarosław "Dynamit" Kuśmierski

Półfinały:

Finał:

GROMDA 12 Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji na żywo z gali GROMDA 12! Start gali ok. godziny 19:00, bądźcie z nami!

Odśwież relację

GROMDA 12 RELACJA LIVE Gala GROMDA 12 dzisiaj 3 marca NA ŻYWO ONLINE GROMDA 12 WYNIKI

Gale GROMDA cieszą się niegasnącym zainteresowaniem. Choć dla wielu walki na gołe pięści mogą być zbyt brutalne, to zyskują one niemały rozgłos. Tym razem czeka nas niezwykle dużo, bo aż 13 krwawych pojedynków! Wszystko dlatego, że oprócz tradycyjnego 8-osobowego turnieju, czeka nas aż 6 dodatkowych super fightów. Te odbędą się w formule Polska kontra Europa – zawodnicy z naszego kraju będą rywalizować z zagranicznymi pięściarzami, chcącymi wejść do świata brutalnych starć bez rękawic. Stylistyka tej edycji GROMDY nawiązywać będzie do jeszcze nie tak dawnych czasów lat '90.