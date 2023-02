Straszy samym wyglądem! Kolejna nowa twarz na Gromdzie, do gry wchodzi postrach angielskich dzielnic

To byłaby historia! Walka o tytuł mistrza Polski wagi ciężkiej w legendarnej amerykańskiej hali?!

Tomasz Adamek wraca do ringu. Znamy potencjalny termin i pochodzenie rywala! Poznaj szczegóły

W oczekiwaniu na wielki finał rywalizacji o pas mistrza Gromdy (starcie Bartłomiej Domalik - Mateusz Kubiszyn odbędzie się na Gromdzie 13), szefowie federacji postanowili zaprezentować kibicom kilka nowych twarzy. W efekcie na Gromdzie 12 zobaczymy w akcji m.in. Kofi Kinga, którego postura robi ogromne wrażenie.

Kofi King na Gromdzie 12

"Czarna bestia. KOFI KING wchodzi do gry! Mamucia maszyna do brutalnego nokautowania. Krzepki jak goryl i agresywny jak amerykański pit bull. Mistrz w trójboju siłowym, uliczny postrach angielskich dzielnic. Anaboliczny łamacz kości i szczęk. Gotowy na solidnych chłopaków z Polski i bardzo, ale to bardzo chętny aby ich przetestować i pokazać kto jest najtwardszym sk*rwielem w tej grze" - czytamy w oficjalnej informacji prasowej.