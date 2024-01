Szokujące fakty o Arturze Szpilce wyszły na światło dzienne. Ta historia niewielu była znana, doszło do rękoczynów

Lata mijają, a Artur Szpilka pozostaje w czołówce najpopularniejszych sportowców w Polsce. Zawsze był postacią barwną, choć w jego życiorysie nie brakuje również tych nieco ciemniejszych kolorów, bo pięściarz był choćby w więzieniu, czy dość ostro wypowiadał się o swoich oponentach. Nie zawsze zjednywał sobie tym fanów, ale sprawiał, że było o nim głośno. Nad jego karierą przez długi czas czuwał Andrzej Wasilewski. Drogi pięściarza i promotora jednak w pewnym momencie się rozeszły i panowie nie mają zbyt dobrych relacji.

Tomasz Adamek rzucił wyzwanie Arturowi Szpilce! Błyskawiczna reakcja, szykuje się wielkie starcie

QUIZ: Rozpoznasz gwiazdy polskiego MMA? O komplet nie będzie łatwo! Nie tylko Pudzian i Mamed Pytanie 1 z 15 Zaczynamy od czegoś łatwego. Kim jest ta gwiazda KSW? Marcin Tybura Mariusz Pudzianowski Popek Dalej

Mroczna przeszłość Szpilki

Potwierdza to wywiad Wasilewskiego w programie "Dwa Fotele". - Jest bardzo specyficzny. Nie wiadomo, o co ma do nas uraz. Od lat te lekkie złośliwości w internecie, które z biegiem czasu narastają. Nie rozumiem tego i sprawia mi to dużą przykrość, bo mam poczucie, ile żeśmy pracy w to włożyli, ile serca - powiedział promotor. Okazuje się, że Szpilka był jednym zawodnikiem Wasilewskiego, który podniósł na niego rękę.

- Byłem z nim od osiemnastego roku życia. Przetrzymaliśmy jego odsiadki, wszystko. Byliśmy bardzo blisko. Ale to jest jedyny pięściarz, który naruszył moją nietykalność cielesną, kłócąc się o honor kibiców, jego dawnych kolegów. Powiedziałem swoje zdanie, dostałem od niego z głowy, pół godziny później przyszedł i przepraszał, to było w Atlantic City w Stanach Zjednoczonych - opowiedział Wasilewski.