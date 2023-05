Tak dziś wygląda ciało 39-letniej byłej żony Diablo Włodarczyka. Padniecie z wrażenia, foty zapierają dech w piersiach

Zbigniew Raubo o popularności w internecie. Trener boksu zyskał wielką popularność we freak-fightach. "Wolałbym..."

Tak żyje Artur Binkowski jako bezdomny. Odnaleźliśmy go na ulicy w Warszawie. "Tak wygląda teraz mój dom"

Adam Małysz i Michael Jordan wystąpili razem w filmie! Chodzi o promocję krwawych walk, musicie to zobaczyć

To będzie krwawa jatka!

Włodarczyk mimo niespełna 42 lat na karku nadal mocno wierzy w to, że zakończy karierę mocnym akcentem. "Diablo" nie ukrywa, że celuje w pas mistrza Europy, a pierwszy krok postawił właśnie w sobotę, pokonując w Białymstoku Sylverę Louisa. Polak długo nie mógł się dobrać Kanadyjczykowi do skóry, ale jak już skruszył mur, to zakończył walkę w niezwykle efektowny sposób.

Przepiękna figura byłej żony Krzysztofa "Diablo" Włodarczyka

Włodarczyk wygraną celebrował z najmłodszą córką Marią oraz aktualną partnerką, Karoliną Olszewską. W życiu osobistym "Diablo" w przeszłości były jednak inne kobiety. Jako pierwsza serce pięściarza skradła Małgorzata Babilońska, z którą Włodarczyk wziął ślub w 2007 roku. Para doczekała się syna Cezarego, ale turbulencji w związku nie brakowało i ostatecznie małżeństwo nie przetrwało. Babilońska pozbierała się po tym ciosie i w ostatnich latach mocno postawiła na fitness. Co zresztą widać na zdjęciach, które umieszcza w internecie. Figury byłej żonie "Diablo" mogą pozazdrościć nawet modelki! Zresztą zobaczcie sami!