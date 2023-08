Usyk - Dubois KARTA WALK. Gala Usyk - Dubois KOLEJNOŚĆ WALK kto walczy na gali boksu Usyk - Dubois? Lista walk Usyk - Dubois dzisiaj 26.08

Usyk - Dubois KARTA WALK kto walczy na gali Usyk - Dubois

Ołeksandr Usyk po dwóch zwycięskich bojach z Anthonym Joshuą stanie do drugiej obrony tytułów i pierwszej z innym rywalem. Jego rywalem we Wrocławiu będzie inny Brytyjczyk, Daniel Dubois, który w 20 walkach poniósł tylko jedną porażkę. Na szali znajdą się wszystkie pasy należące do Ukraińca - IBF, WBA i WBO. Dla polskich kibiców prawdziwą gratką jest fakt, że hitowa walka w królewskiej kategorii wagowej odbędzie się nad Wisłą. Na stadionie Śląska Wrocław wszystko jest już gotowe i pozostało odliczanie ostatnich godzin do gali. Wszyscy czekają oczywiście na danie główne, którym będzie starcie Usyka z Dubois, jednak już wcześniej w ringu zaprezentuje się m.in. niepokonany Fiodor Czerkaszyn.

Usyk - Dubois KOLEJNOŚĆ WALK gala Usyk - Dubois lista walk dzisiaj 26.08

W karcie walk wrocławskiej gali znalazło się aż 11 walk. Karta wstępna rozpocznie się już o 16:30, a największe emocje zaplanowano wraz ze startem karty głównej o 19:00. To wtedy do ringu wejdą Daniel Lapin i Aro Schwartz, a po nich dojdzie do walki Czerkaszyna z Anauelem Ngamissengue'em. Na main event sobotniej gali trzeba będzie trochę poczekać, bo nie rozpocznie się on przed godziną 23:00. Nie oznacza to jednak, że w ringu będzie nudno. Wręcz przeciwnie - walki na gali Usyk - Dubois zapowiadają się pasjonująco.

Karta walk gali Usyk - Dubois:

Walka wieczoru (nie przed 23:00):

Oleksandr Usyk (20-0-0) vs Daniel Dubois (19-1-0)

Karta główna (od 19:00):

Aadam Hamed (debiut) vs Vojtech Hrdy (1-2-0, 1)

Denys Berinchyk (17-0-0) vs Anthony Yigit (27-3-1)

Dmytro Mytrofanov (13-0-1) vs Hamzah Sheeraz (17-0-0)

Fiodor Czerkaszyn (22-0-0) vs Anauel Ngamissengue (12-0-0)

Daniel Lapin (7-0-0) vs Aro Schwartz (20-6-1)

Karta wstępna (od 16:30):

Ziyad Almaayouf (3-0-0) vs Janos Penzes (2-4-0)

Rafał Wołczecki (9-0-0) vs Roberto Arriaza (19-7, 14 KO)

Nursultan Amanzholov (5-0-0) vs Lazizbek Mullojonov (3-0-0)

Vasile Cebotari (13-0-0) vs Joel Julio (39-17-0)

Bryce Mills (12-1-0) vs Damian Tymosz (7-2-1)