W taki sposób Artur Szpilka zwrócił się do Tomasza Adamka. Wystarczyło jedno słowo. Szpila wywołał gigantyczne emocje

Był czas w polskim boksie, w którym walki pomiędzy reprezentantami biało-czerwonych wzbudzały ogromne emocje. Tak było choćby dziewięć lat temu przy okazji gali w krakowskiej Tauron Arenie. Było to jedno z największych wydarzeń w polskim pięściarstwie, a karta walk zawierała głośne nazwiska. Zwieńczeniem gali było starcie Tomasza Adamka, który powoli zbliżał się do zakończenia wielkiej kariery, z Arturem Szpilką, pięściarzem marzącym o wielkich sukcesach.

Wielu ekspertów uważa, że wydarzenie sprzed dziewięciu lat nie ma sobie równych, jeśli chodzi o polski boks. Walka Szpilka - Adamek zakończyła się zwycięstwem tego pierwszego przez jednogłośna decyzję sędziów. W związku z tym, że gala miała miejsce równo dziewięć lat temu, Szpilka postanowił przypomnieć to wydarzenie w swoich mediach społecznościowych i jednocześnie zwrócił się do Adamka.

Wpis Szpilki wywołał wielkie emocje. Masa komentarzy

- 9 lat temu walczyliśmy z Tomkiem Adamkiem. Dokładnie 9 listopada było ważenie 10 walka. Największa Polska gala, najlepsze walki. Tomasz Adamek - dziękuję mistrzu - można przeczytać na profilu na Instagramie Szpilki. Wpis wywołał sporo emocji wśród kibiców. - Do dziś na moim biurku pamiątki z tej gali. Co to były za emocje - napisał jeden z fanów. - No i właśnie wtedy chciało się czeka na te walki. Super gala, każda walka na tej gali miała wielkie emocje. Obecnie jest ciężko w boksie zrobić taką galę w Polsce - zauważył inny fan.