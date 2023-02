Wstrząsające słowa polskiego pięściarza! Na ring wychodził uzależniony! Depresja, alkohol, narkotyki i próba samobójcza

- Przeszedłem bardzo trudną walkę „sam ze sobą”. W ubiegłym roku zmagałem się z ciężkim stanem depresyjnym, uciekłem w alkohol, narkotyki. Wychodząc do trzech ostatnich walk - dzisiaj mogę przyznać - byłem uzależnionym i zagubionym chłopakiem. Przeszedłem piekło na ziemi, od płaczu po nocach, przez bezsilności, po próbę samobójczą – powiedział Nowicki. Dzisiaj pięściarz z wielkopolskich Obornik szczerze opowiada o bardzo złym dla niego 2022 roku. W ringu musiał uznać wyższość Louisa Greene'a i kolegi klubowego z Tymex Boxing Promotion Stanisława Gibadło. - Nie pamiętam tych walk w ogóle, wyszedłem z myślą, że choroba mi minie, że jakiś cud się zdarzy i poczuję wolność. A tak naprawdę bałem się sam siebie, nie wiedziałem co się dzieje dookoła, miałem okropne uczucie. Oczywiście nie odbieram nic moim rywalom, z którymi nie wygrałem. Mam do nich wielki szacunek, życzę sukcesów. Wiem, że gdybym z obydwoma nie zwyciężył będąc w formie, wtedy bym się zastanowił nad boksem. Wiadomo, że solidna praca przynosi efekty – przyznał “Joker” Nowicki.

Depresja, alkohol, narkotyki i próba samobójcza

Nowicki nie ukrywa, że najgorsze momenty ma za sobą. - Dzięki Bogu, którego odnalazłem, jestem szczęśliwy i trzeźwy cztery miesiące. W dniu walki minie pięć miesięcy mojego trwania w trzeźwości. Jest to dla mnie ogromny sukces - zdradził. Bokser Tymexu wrócił do trenera Mariusza Koperskiego i pod jego okiem przygotowuje się do pojedynku w Dzierżoniowie z niepokonanym, mieszkającym w Polsce Makarczukiem. - Dogadujemy się świetnie. Pomógł mi kolejny raz i tego nigdy nie zapomnę. Jest wielkim trenerem, zauważyłem to dopiero teraz. Musiałem wejść w kilka drzwi, zobaczyć ciemność, aby na własne oczy się przekonać, z kim mogę pracować. A co do rywala, wiem jakie są jego atuty i postaram się je wykluczyć w walce. Kibice zobaczą 10 marca jak zmienia się boksersko Tomasz Nowicki – dodał.

Nowicki pomaga rodzinom w trudnej sytuacji finansowej

Na co dzień Nowicki nie tylko sam trenuje, ale i prowadzi zajęcia z dziećmi w Oborniki Boxing Team, sekcji Szamotuły Boxing Team. Pomaga m.in. tym, którzy mają trudniejszy start od swoich rówieśników. - Sportami walki interesowałem się już za dzieciaka, dorastałem z braćmi, mama wychowywała nas sama, więc nie było stać jej na wszystkie nasze "wymysły". Z tego powodu profesjonalne treningi zacząłem dość późno. Dlatego chciałbym pomóc dzieciom i młodzieży, których rodzice mają podobną sytuację. Zwłaszcza teraz, gdy produkty i usługi poszły tak bardzo w górę. Zdecydowałem się na wprowadzenie darmowych zajęć dla rodzin w trudnej sytuacji finansowej. Na początek raz w tygodniu – napisał w mediach społecznościowych Nowicki.

Gala Dzierżoniów Boxing Night 10 marca

Na jego zajęciach są i dzieci i dorośli. - Kocham boks, a prowadzenie treningów i obserwowanie rozwoju najmłodszych jest dla mnie wielkim zaszczytem. To podwójna motywacja do tego, co robię. Mam też pięciu zawodników, których przygotowuję do walk amatorskich – wyjaśnił. W walce wieczoru gali Dzierżoniów Boxing Night wystąpi Robert “Arab” Parzęczewski (29-2, 17 KO). Boksować będą także m.in. Michał Leśniak (17-2-1, 5 KO) z Aleksandrem Jasiewiczem (5-1), Michał Soczyński (5-0, 2 KO) z Michalem Plesnikiem (9-6, 7 KO), jak również Oskar Wierzejski (5-0-1, 1 KO). Galę wspólnie organizują Tymex Boxing Promotion, MB Promotion i Quensberry Polska.