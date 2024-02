Zaczęliśmy bić brawa po tym przekazie Tomasza Adamka! Były mistrz świata zwrócił się do młodych, znakomite przemówienie

24 lutego odbędzie się niesamowite wydarzenie, czyli XTB KSW Epic w Gliwicach. Wszyscy kibice będą świadkami bardzo emocjonujących walk, jakie zapewnia federacja. W oktagonie zobaczymy starcie Michała Królika z Vaclavem Sivakiem, czy potyczkę Piotra Kacprzaka z Adamem Bryszem. Gala jest wydarzeniem, które w dużej mierze będzie nawiązywać do początków federacji. Prawdziwym smaczkiem na pewno będzie turniej mistrzostwski wagi półciężkiej, w którym zaprezentują swoje umiejętności Damian Piwowarczy, Kleber Silva, Rafał Haratyk oraz Marcin Wójcik. Nie jest tajemnicą, że najbardziej wyczekiwaną walką będzie ta z udziałem Tomasza Adamka i Mameda Khalidova.

Tomasz Adamek zwrócił się do młodych! Były mistrz świata nie gryzł się w język

Adamek w rozmowie z KSW zwrócił się do młodych ludzi. - Zawsze życzę tym młodym, by patrzyli na nas no i szli do gymu, żeby się nie potracili w życiu nie zrobili jakichś głupst, gdzieś tam się rozbijając po ulicach tylko w gymie. Chcesz walczyć idź do ringu, czy do mma. Jeśli masz talent jakikolwiek, idź robić cokolwiek, aby nie zrobić złych rzeczy - powiedział Adamek w swoim przekazie.

Walka Adamek - Khalidov odbędzie się na zasadach boksu (6x3min).