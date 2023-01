Zaskakujące plany szefów Gromdy! Będzie pierwsza zagraniczna gala? Wiemy, który kraj wchodzi w grę

To, jak wygląda ciało 38-letniej Ewy Brodnickiej widać jak na dłoni. Pikantne kadry niczego nie ukrywają, skąpa bielizna wiele odsłania

Na ostatniej Gromdzie na początku grudniu Bartłomiej "Balboa" Domalik pokonał po dramatycznej walce Łukasza "Goata" Parobca i tym samym awansował do wielkiego finału rywalizacji o pas mistrza tej federacji. O historyczne trofeum powalczy z Mateuszem "Don Diego" Kubiszynem. Do starcia o pas powinno dojść na jednej z dwóch pierwszych gal Gromdy w tym roku, ale szefowie federacji wybiegają znacznie dalej w przyszłość.

Gromda w Czechach? Mamy komentarz Mariusza Grabowskiego

Ostatnio w mediach społecznościowych Gromdy pojawiły się wpisy po czesku. To nie przypadek. Jak się okazuje, to właśnie nasi południowi sąsiedzi mogą być pierwszym zagranicznym gospodarzem jeden z imprez Gromdy. - Mamy w planach taką galę w drugiej połowie roku. Najpierw jednak trzeba pozyskać zawodników z Czech. Kilku już zresztą mamy. Zobaczymy, jak to ostatecznie skończy, ale trzeba coś zmienić, bo tylko tak federacja może się wciąż rozwijać - powiedział nam Mariusz Grabowski, jeden z szefów Gromdy.