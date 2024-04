i Autor: SE, YouTube/ FAME MMA screen Mirosław Okniński, Amadeusz Ferrari

Amadeusz Ferrari wyrzucony! Mirosław Okniński ma już dość. Mocny komentarz pod adresem gwiazdora FAME MMA, powiedział pas

Waldemar Kowalski 14:01

Pomimo tego, że Amadeusz Ferarri szybko stał się jedną z największych gwiazd federacji FAME MMA, to podejście Roślika do kwestii treningów przed walką zawsze mogło zaskakiwać jego fanów. Ferrari po swoich kolejnych walkach często wspominał, że nie trenował za wiele, co często potwierdzał Mirosław Okniński. Teraz trener postanowił oficjalnie ogłosić, że nie będzie już współpracował z Ferrarim, ze względu na jego podejście do treningów i "lenistwo".