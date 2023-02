i Autor: Tomasz Radzik/Super Express Jan Błachowicz, Artur Szpilka

ważny dzień

Artur Szpilka napisał do Jana Błachowicza z samego rana! Miał bardzo ważny powód, wielki dzień dla "Cieszyńskiego Księcia"

Waldemar Kowalski 9:54 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

W ostatnim czasie Artur Szpilka jest niezwykle aktywny w mediach społecznościowych, publikując w sieci kolejne posty oraz relacje, w większości dotyczące tego, co akurat dzieje się w jego życiu. Gwiazdor KSW nie mógł jednak przejść obojętnie obok bardzo ważnego dnia w życiu Jana Błachowicza i kiedy tylko zdał sobie sprawę z tego, że to właśnie dziś, od razu do niego napisał.