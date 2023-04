Boxdel zdecydował się na wielką szczerość względem swoich fanów! Zaczął wyliczać, nie pominął niczego

Jacek Murański ostro do Tańculi o śmierci syna. Nazwał go siewcą nienawiści: „Wywołałeś ogólnopolskie ujadanie hien”

Pomimo tego, że Michał Baron ma na głowie nie tylko federację FAME MMA, ale również inne projekty, które nierzadko pochłaniają go do reszty, "Boxdel" co rusz pojawia się z kolejnym przedsięwzięciem. Fani YouTubera co rusz pytają go o to, jak idą wszystkie jego projekty, które aż trudno zliczyć, a nowych wciąż przybywa. Tym razem jeden z włodarzy FAME MMA postanowił wyjść naprzeciw oczekiwaniom swoich widzów i opowiedzieć dokładnie, jak wyglądają sprawy związane ze wszystkimi jego pomysłami.

Boxdel usiadł przed komputerem i zaczął wszystko wyliczać! Kompletna szczerość, niczego nie ukrywał przed fanami

Tuż po pierwszej konferencji FAME MMA, na której działo się naprawdę sporo, jeden z włodarzy freak-fightowej federacji postanowił być kompletnie szczery ze swoimi widzami i opublikował obszerny post na swoim Instagram Stories, gdzie nie tylko wymienił wszystkie swoje rozpoczęte projekty i z pewnością wielu osobom przypomniał o części z nich, ale także zdecydował się wprost powiedzieć, z czego jest obecnie zadowolony, a z czego niekoniecznie.

Boxdel zdecydował się na kompletną szczerość względem swoich fanów! Zaczął wyliczać, nie pominął niczego

- Z czego jestem zadowolony w tym roku? Przeprowadzka do WWA w trakcie, GOATS (+100.000) (...) FAME idzie naprawdę fajnie do przodu, FAME GTR za chwilę start akcji, kanał Boxdel też spoko, ale na rzecz GOATS troche musiałem zwolnić - wyliczał swoje projekty Baron szczerze je oceniając. - Z czego jestem niezadowolony w tym roku? Aferki (robie za malo streamow przez brak czasu nad czym ubolewam) - zakończył szczery wpis jeden z włodarzy FAME MMA.

