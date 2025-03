Artur Szpilka wparował do pokoju i zaczął używać więziennych terminów! Dookoła konsternacja

Ziółkowski zasiadał na tronie wagi lekkiej KSW przez dwa i pół roku. W tym czasie obronił tytuł trzy razy. Do czwartej obrony miał stanąć podczas gali XTB KSW Colosseum 2, aby zmierzyć się z ówczesnym mistrzem tymczasowym, Salahdine’em Parnasse’em. Tuż przed starciem doznał jednak kontuzji i do pojedynku nie doszło. Ziółkowski zrzekł się wówczas pasa, który w ten sposób trafił na biodra Francuza. Po przerwie od startów popularny "Golden Boy" wrócił do rywalizacji w kwietniu zeszłego roku, ale w walce z Wilsonem Varelą doznał kontuzji barku i musiał uznać wyższość rywala. Teraz ponownie pojawi się w okrągłej klatce i będzie chciał wrócić na drogę zwycięstw. Ziółkowski jest bardzo doświadczonym zawodnikiem. Na swoim koncie ma ponad 30 stoczonych pojedynków, z których 25 wygrał, a aż 19 razy kończył rywali przed czasem.

Marian Ziółkowski wraca do klatki. Na gali XTB KSW 106 jego rywalem będzie Aymard Guih

Guih z kolei pozostaje niepokonany w klatce KSW. Debiutując w organizacji pokonał Francisco Barrio, a w drugim starciu zwyciężył z Dawidem Śmiełowskim. Francuz rywalizuje w zawodowym MMA od 2012 roku. W tym czasie stoczył 33 pojedynki, z których 19 wygrał. W trakcie bogatej kariery wywalczył pas mistrzowski wagi półśredniej szwajcarskiej organizacji Hard Fighting Championship, a następnie zdobył pasy wagi półśredniej i średniej francuskiej marki Hexagone MMA. Guih, który jest czarnym pasem w judo, zbierał doświadczenie walcząc między innymi dla takich organizacji jak Bellator czy Cage Warriors. Poza swoim krajem i Polską rywalizował w Anglii, Rosji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Włoszech i Szwajcarii.

Karta walk gali XTB KSW 106

Salahdine Parnasse - Marcin Held (o pas wagi lekkiej)

Damian Janikowski - Laid Zerhouni

Marian Ziółkowski - Aymard Guih

Alioune Nahaye - Piotr Kacprzak