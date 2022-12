Damian Janikowski wróci do wojska? Zdradził, jaki ma plan. Bardzo ambitnie | Andrzej Kostyra

Damian Janikowski ma za sobą udany powrót do klatki. Zawodnik KSW trafił na wypożyczenie na jedną walkę do freak-fightowej organizacji High League, gdzie pokonał mistrza świata w kickboxingu i mistrza walk na gołe pięści Mateusza "Don Diego" Kubiszyna. W rozmowie z Andrzejem Kostyrą Janikowski wybiegł daleko w przyszłości.

Vlog Andrzeja Kostyry. Damian Janikowski wróci do wojska?

Jaki plan na działania w przyszłości ma Damian Janikowski? Nie wyklucza powrotu do wojska! - W przyszłości chciałbym otworzyć swój gym i zostać trenerem. Myślałem, żeby wrócić do wojska na siedem lat, bo mam trochę odsłużone. Żeby dorobić do drugiej emerytury, bo świadczenie sportowe dostanę w wieku 40 lat. Jakbym dostał do emerytury sportowej wojskową to miałbym dwie i jeszcze coś swojego... Do starości sobie poradzę - przyznaje z uśmiechem.

Skąd pomysł na powrót do służby ojczyźnie? - Byłem kiedyś w wojsku, byłem żołnierzem zawodowym w zespole sportowym jako zapaśnik. Drogi mam przetarte. Nigdy nie zamykam za sobą furtek. Szkoda byłoby stracić osiem lat w wojsku. Dotyczą mnie zasady piętnastu lat przepracowanych i wejście na najniższy poziom emerytury wojskowej. Mógłbym pobierać dwa świadczenia w wieku około 42 lat - mówi wprost.

