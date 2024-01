Daniel Omielańczuk wraca do Clout MMA! Potężne starcie na gali CLOUT MMA 4, będą grzmoty!

Gwiazdor FAME MMA chce walczyć w KSW! To byłaby prawdziwa sensacja, jasna deklaracja!

Dojdzie do sensacji?

Błachowicz wraca do zdrowia

Jacek Murański wpadnie w furie po tym, co opublikował Marcin Najman. Ogromna zniewaga tuż przed CLOUT MMA 4

Fani poznali do tej pory cztery pojedynki na Clout MMA 4. Czas odsłonić piąty pojedynek, do którego dojdzie w łódzkiej Atlas Arenie. I to w potężnej formule – Dirty Gloves Boxing. Daniel Omielańczuk i Kamil "King Kong" Minda zmierzą się w stójkowym starciu w najtwardszych dostępnych rękawicach, które przetestują przed rozstrzygnięciem największego freak-fightowego konfliktu w historii pomiędzy Marcinem "Cesarzem" Najmanem a Jackiem "Muranem" Murańskim.

Denis Załęcki przerwał milczenie po kompromitacji. Półnagi prawi kazanie w jacuzzi. Brutalnie uderza w Wielkiego Bu i Don Diego

Daniel Omielańczuk ponownie na gali Clout MMA!

Jednego i drugiego fani doskonale kojarzą z klatki Clout MMA. Kamil Minda to doświadczony zawodnik wagi ciężkiej ze stajni słynnego trenera Mirosława Oknińskiego. "King Kong" mierzył się już na Clout MMA 2 z Denisem Labrygą i przegrał przez techniczny nokaut po przerwaniu przez lekarza z powodu kontuzji oka.

Daniel Omielańczuk również walczył na Clout MMA 2 w Płocku. Pokonał wtedy pokonał Denisa "Bad Boy'a" Załęckiego, który opuścił klatkę i odmówił kontynuowania pojedynku bokserskiego w formule MMA po faulach. Czołowy wojownik polskiej wagi ciężkiej walczył w przeszłości dla takich organizacji jak UFC czy KSW, gdzie mierzył się z najlepszymi na świecie. Dirty Gloves Boxing, trzy rundy po trzy minuty. Fajerwerki gwarantowane!