Denis Załęcki i Dawid Załęcki wyzwani przez byłych zawodników KSW i UFC. Dojdzie do walki 2 na 2?!

CLOUTMMA odkryło wszystkie karty przed nadchodzącą galą CLOUTMMA 5, która odbędzie się już 8 czerwca w katowickim Spodku. W jednej z głównych walk Denis Załęcki zmierzy się z Amadeuszem "Ferrari" Roślikiem, a podczas specjalnego programu "First Meet" federacja zaprezentowała pełną kartę walk. Na niej znalazło się też interesujące starcie zawodowców - Gracjan Szadziński znany z KSW zmierzy się z Salimem Touahrim mającym przeszłość w UFC. Ta walka odbędzie się na zasadach PRIDE i może skraść show, jednak między rywalami nie ma złej krwi. Wręcz przeciwnie - zawodowcy darzą się szacunkiem i chętnie stoczyliby walkę w duecie z Denisem oraz Dawidem Załęckim.

Byli zawodnicy KSW i UFC wyzywają do walki Załęckich

- Wierzcie mi, że nas dwóch tutaj nikt by nie pokonał tak naprawdę. Jesteśmy sportowcami, mamy wartości, mamy charakter i mamy do siebie szacunek. Wiemy, że byśmy tutaj daleko zaszli. Trzech, czterech by nas nie pokonało - powiedział przed kamerą "Super Expressu" Szadziński. - Skoro my mówimy, kto nam się nie podoba, to z tymi osobami najłatwiej byłoby zrobić konflikt - dodał były zawodnik KSW, który od pierwszego momentu w CLOUTMMA nie krył niechęci do Denisa Załęckiego.

Denis Załęcki i Dawid Załęcki stoczą walkę 2 na 2 z zawodowcami?

- Nas dwóch kontra dwóch Załęckich, robimy - rzucił wprost Touahri. - Możemy uzgodnić zasady, obojętnie jakie - mówili już wspólnie w rozmowie z Małgorzatą Brzezińską. - Dwóch zakapiorów na ludzi, którzy podają się za prawilniaków. To byłoby naprawdę coś - podkreślił na koniec Szadziński. Zanim jednak dojdzie do ewentualnej konfrontacji z Załęckimi, czeka ich walka 1 vs 1 8 czerwca.