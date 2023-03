Sławomir Peszko napalił się na walkę w FAME MMA. Jasno powiedział, co musi się wydarzyć, żeby wszedł do klatki

Kiedy Kasjusz "Don Kasjo" Życiński odchodził z FAME MMA, by jak się później okazało, zostać twarzą federacji PRIME SHOW MMA, włodarze FAME nie zostawili złudzeń i poinformowali, że sprawa ta znajdzie swój finał w sądzie. Teraz okazuje się także, że konflikt Kasjusza z jego byłą federacją może pokrzyżować plany Don Kasjo o ewentualnej walce z Denisem Załęckim na HIGH League, jak przekonuje "Boxdel" w wywiadzie dla Sylwestra Wardęgi podczas rozmowy z "Psiakobusie".

Walka Don Kasjo - Denis Załęcki zagrożona?! Boxdel jasno o sprawie byłej gwiazdy FAME MMA

Przed ostatnią walką Denisa Załęckiego, pomiędzy "Bad Boyem" i Życińskim mocno iskrzyło, a obaj zawodnicy nie szczędzili sobie mocnych słów, przez co realna stała się szansa na ich walkę w przyszłości. Tu jednak pojawia się wątek współpracy FAME MMA i HIGH League, która trwa od pewnego czasu. Mianowicie obie federacje zgodziły się co do tego, że jeśli dany zawodnik zerwie kontrakt z jedną federacją, to nie dostanie angażu w drugiej.

Don Kasjo pod ścianą! Jedna decyzja może przekreślić wielkie plany, chodzi o walkę z Denisem Załęckim na HIGH League

Umowę tę postanowił przypomnieć "Boxdelowi" Sylwester Wardęga dopytując, czy ma ona moc także w przypadku Życińskiego. - Gdy HIGH League go weźmie, to złamie wasze ustalenia - tłumaczył "Przywódca Watahy". - No tak. Dlatego też nie można go wziąć... - odparł szybko jeden z włodarzy FAME MMA dając jednocześnie do zrozumienia, że HIGH League ma związane ręce, dopóki "Don Kasjo" nie dojdzie do porozumienia ze swoją byłą federacją.

