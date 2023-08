Fanka nie mogła wytrzymać na widok Szpilki i Wybrańczyk. Musiała to wyrzucić z siebie, prywatna wiadomość ujrzała światło dzienne

Kamila Wybrańczyk wraz ze swoim ukochanym, Arturem Szpilką wróciła właśnie z wakacji w Grecji i tuż po powrocie do ojczyzny czekała na nią dość ciekawa wiadomość przesłana na mediach społecznościowych. Okazuje się, że jedna z obserwatorek Wybrańczyk spotkała ją z zawodnikiem KSW na urlopie i postanowiła napisać w związku z tym do zawodniczki freak-fightów. Wiadomość ukazuje, co fanka tak naprawdę sądzi o związku pięściarza.

Kamila Wybrańczyk podzieliła się wiadomością od fanki. Nie mogła się powstrzymać

Jak wynika z wiadomości nadesłanej do Wybrańczyk, ona i jej ukochany zrobili na niej bardzo duże, pozytywne wrażenie. Jak stwierdziła obserwatorka, pięściarz i Wybrańczyk tworzą naprawdę udany związek.

- Muszę bo się uduszę, napidsać, że obserwuje Was od Waszego i mojego pobytu na Rodos. Widziałam Was raz na mieście, jak wychodziliście z restauracji, a drugi raz na lotnisku koło Starbucksa. No i wtedy mnie ujęło, że jesteście naprawdę świetną parą, a najbardziej spodobało mi się to, że nie robicie nic na pokaz, tylko tak samo zachowujecie się względem siebie w życiu codziennym, jak to pokazujecie w social mediach. Stałaś, aby odebrać swoje zamówienie, a Artur tak czule Cię cmoknął w czółko - piękne to było, szczere i prawdziwe, widać, że się kochacie i szanujecie, nie ma nic piękniejszego na świecie, niż mieć kogoś z kim można wszystko - napisała fanka

Wybrańczyk bardzo urzekła treść wiadomości i nie dość, że pokazała ją fanom, to jeszcze zwróciła się bezpośrednio do swojego ukochanego.

- Dziękujemy. Artur Szpilka, zobacz, jakie to miłe - napisała Wybrańczyk.

i Autor: instagram.com/kamiszkolandia