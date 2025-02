Gwiazdor FAME Piotr Szeliga spoliczkował innego freak-fightera?! Doszło do incydentu. Poszło o słowa o żonie

Wujaszek Fericze wybił ząb rywalowi podczas walki! Sędzia wyrzucił go z klatki [WIDEO]

To była pierwsza taka gala w polskim internecie. W miniony weekend odbyła się gala rozdania „Złotych Antosi”, nagród dla gwiazd ze świata internetu. Wśród zaproszonych gości pojawili się najpopularniejsi streamerzy czy gwiazdy freak-fightów. Podczas wydarzenia doszło do incydentu, który ujrzał światło dzienne. Jeden z gości miał zostać spoliczkowany.

Do ostrego starcia miało dojść między kontrowersyjnym streamerem „Paramaxilem” i gwiazdą FAME Piotrem Szeliga. Popularny „Szeli” miał spoliczkować influencera za słowa, które ten wypowiedział chwilę wcześniej. Użył on słów „żona trenera”, które nawiązują do obecnej partnerki Szeligi.

Anna była żoną byłego trenera freak-fightera, który z powodu poważnych problemów zdrowotnych Rafała Antończaka jest w stanie wegetatywnym. Serce szkoleniowca zatrzymało się podczas walki na jednej z gal sportów walki. Niedługo później Anna i Piotr zaczęli się spotykać, a ich relacja ujrzała światło dzienne.

- Szeliga „sprzedał mi liścia”. Zapytał, czy krzyczałem „żona trenera”. Powiedziałem, że tak i żeby mnie uderzył. I to zrobił. Tak wyglądała sytuacja. Ja nie wycofuję się ze swoich słów, nawet jeśli uraziły. To był głupi żart – powiedział „Paramaxil”.

Kim jest Piotr Szeliga?

Piotr Szeliga stoczył już jedenaście pojedynków dla przeróżnych organizacji sportów walki. W pierwszym starciu pokonał Krystiana Pudzianowskiego na gali FEN 28.

Mierzył się także m.in. z Normanem Parke'em, Michałem Pasternakiem, Marcinem Wrzoskiem czy Natanem Marconiem. Wygrał pięć pojedynków, przegrywał sześciokrotnie.