Gwiazdor Prime Show MMA przerwał milczenie. Publicznie opowiedział o długu federacji, padły słowa o bandyckich metodach

Od ostatniej gali Prime Show MMA minęło już trochę czasu. 26 listopada federacja Tomasza Bezrąka zorganizowała czwarte wydarzenie, w którym wziął udział m.in. "Skolim". W walce wieczoru "Don Kasjo" przed czasem rozprawił się z "Popkiem", a po wszystkim zapowiedział galę PRIME 5 na marzec. Sęk w tym, że mamy już początek lutego, a fani nie poznali żadnych szczegółów. Już przy okazji PRIME 4 głośno było o zarzutach Normana Parke'a względem federacji. Były zawodnik m.in. KSW i FAME MMA publicznie zarzucił włodarzom zaległości w uregulowaniu płatności, jednak prezes Bezrąk twierdził wówczas, że są to bezpodstawne oskarżenia. To nie zakończyło jednak kłopotów Prime Show MMA, ponieważ w podobnym tonie do Parke'a wypowiedział się właśnie "Skolim".

Gwiazdor Prime Show MMA przerwał milczenie. Federacja jest winna Skolimowi pieniądze

Konrad Skolimowski to zawodnik dobrze znany także poza sceną freak fightów. Na co dzień występuje w serialu TVP pt. "Barwy szczęścia", a także jest jedną z gwiazd disco polo. W klatce zadebiutował na drugiej gali Prime Show MMA, pokonując przed czasem Jasia Kapelę. Zyskał dzięki temu sporą sympatię, a do oktagonu powrócił na ostatniej gali w Szczecinie. W Netto Arenie odniósł drugie zwycięstwo, wygrywając z "Księciuniem". Niestety, na tym skończyły się pozytywy związane z jego występem, ponieważ po kilku miesiącach Skolimowski wciąż nie otrzymał wypłaty, o czym poinformował w mocnym wpisie w mediach społecznościowych.

"Prime Show MMA, mam nadzieje że to jakaś pomyłka z waszej strony a nie bandyckie metody, od Walki czyli 26 Listopad czekam na Wypłatę wynagrodzenia!!! Przypominam po raz kolejny ponieważ na waszym e-mail macie już dwa przed sądowe wezwania! Straszne jest to że ci najbogatsi maja największy problem z przestrzeganiem umów! Wykonana Robota = zapłata to jest świętość‼️ Masz ochotę zwijać interes najpierw ureguluj swoje długi! Nigdy nie Wał głupa jak chcesz normalnie patrzeć ludziom w oczy [pisownia oryginalna - red.]" - napisał w poście skierowanym do federacji. Na koniec przypomniał swoim fanom, żeby zawsze upominali się o swoje pieniądze i zachęcił ich do rozpowszechniania wpisu. Odezwał się też do włodarzy PRIME.

"Tomek, Bartek, Paweł który wokół tego lata, Macie przecież nr konta do managera!!!" - zakończył. Jego publiczny wybuch pokazuje, że sytuacja Prime Show MMA jest naprawdę trudna. O problemach finansowych i słabych wynikach sprzedażowych federacji mówiło się nieoficjalnie już od pewnego czasu, a wyznanie "Skolima" zdaje się potwierdzać te słowa.

