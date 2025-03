Jan Błachowicz – Carlos Ulberg: O której godzinie walka Polaka w UFC? Wielki powrót po 1,5 roku przerwy. Gdzie oglądać? Transmisja TV i STREAM ONLINE

Błachowicz – Ulberg: Gdzie oglądać galę UFC w Londynie?

Czas na wielkie święto MMA w Polsce. W sobotę, 22 kwietnia Jan Błachowicz wraca do długiej przerwie do klatki UFC. Były mistrz największej światowej organizacji zawalczy z Carlosem Ulbergiem. Nie będzie to jedyny polski pojedynek na tej karcie walk. Wśród zawodników, którzy zaprezentują się w stolicy Wielkiej Brytanii będzie także najlepszy polski wojownik wagi ciężkiej Marcin Tybura.

- Zrobię co tylko w mojej mocy, by w sobotę zmienić plany tych panów. Ja nie tylko mocno wierzę w to, że pokonam Ulberga, ale wierzę też w to, że po wygranej zostanę następnym pretendentem do mistrzowskiego pasa - zaznaczył Polak w rozmowie z portalem "MMA Junkie".

Błachowicz z pewnością może wrócić do walki o mistrzowski pas UFC. By tak się stało, konieczne jest zwycięstwo z niżej notowanym rywalem. „Cieszyński Książę” zajmuje trzecie miejsce w rankingu, a jego przeciwnik jest numerem sześć. Aktualnym mistrzem jest Magomed Ankalaev, który zremisował z Błachowiczem.

O której godzinie walka Błachowicz – Ulberg?

Jan Błachowicz walczy w co-main evencie gali UFC Fight Night. Gala odbywa się w Londynie, więc obejrzenie występu Polaka nie powinno stanowić problemu dla fanów w Polsce. Błachowicz powinien wyjść do klatki około godziny 23:00 czasu polskiego. Walka Marcina Tybury, która znajduje się na karcie wstępnej ok. 19:30.

Gale UFC transmitowane są w Polsce na antenach sportowych Polsatu. Wydarzenie będzie transmitowane od 19:00 na Polsacie Sport Fight i od 20:00 na Polsacie Sport 2. Transmisja online dostępna w UFC Fight Pass i na Polsat Box Go.

