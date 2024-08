Jan Błachowicz pokazał, co stało się z jego ciałem po ponad roku od ostatniej walki! Cała prawda wyszła na jaw. Tak wygląda obecnie 41-latek

Problemy zdrowotne Jana Błachowicza sprawiły, że jego fani oraz kibice federacji UFC przez bardzo długi czas nie mieli okazji oglądać go w klatce. Po raz ostatni "Cieszyński Książę" zameldował się w oktagonie w lipcu ubiegłego roku, kiedy musiał uznać wyższość Alexa Pereiry po niejednogłośnej decyzji sędziów. Później Polak miał jeszcze walczyć z Aleksandarem Rakiciem, jednak na kilka tygodni przed pojedynkiem musiał wycofać się z walki i poddać operacji barków. Jak sam tłumaczył, przeszkadzał mu nie tylko ogromny ból, ale również fakt, że przez zwyrodnienia nie miał on zbyt dużo siły. Po zabiegu Błachowicz dalej jednak wyrażał chęć do walki i jak sam informował niedawno na platformie "X", poprosił on władze federacji UFC, aby zaplanowali jego kolejną walkę już na grudzień tego roku. Od razu ruszyły oczywiście przygotowania i jak się okazuje, "Cieszyński Książę" może pochwalić się świetną formą fizyczną już na kilka miesięcy przed grudniem.

Tak wygląda ciało Jana Błachowicza po roku od ostatniej walki. Wszystko pokazał

Były mistrz federacji UFC regularnie publikuje na swoim profilu na Instagramie kolejne posty i relacje pokazujące, jak ten odbywa kolejne treningi, aktywnie spędza czas i buduje swoją formę. Tym razem Jan Błachowicz postanowił zapozować przed aparatem w samych spodenkach i odsłonić swój umięśniony tors. - 2000 km zrobione w tydzień. Było intensywnie. Teraz wracam do roboty, którą lubię najbardziej 👊🏻👊🏻 Na maxa nie mogę się doczekać powrotu do Oktagonu @ufc! - napisał krótko w mediach społecznościowych. Jego sylwetka już teraz robi ogromne wrażenie.

Cała prawda o ciele 41-letniego Błachowicza wyszła na jaw

"Cieszyński Książę" wziął sobie powrót do oktagonu mocno do serca, co widać po jego obecnej formie. Bez dwóch zdań nie opuszcza on kolejnych ćwiczeń, o czym doskonale świadczyć mogą zarysowane mięśnie na jego torsie. Również barki i ramiona mogą zrobić na wielu wrażenie, bowiem kolejne mięśnie są widoczne na pierwszy rzut oka. Taką formą, jaką prezentuje Jan Błachowicz, z pewnością nie pogardziłoby wielu młodszych od niego zawodników.