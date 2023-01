Kamila Wybrańczyk tańczy w kusym bikini. Gorące nagranie trafiło do sieci, narzeczona Szpilki kusi ponętnymi ruchami

Kamila Wybrańczyk w ostatnim czasie zrezygnowała z walk w MMA i sama przyznała zapytana przez fanów, że nie myśli o powrocie do klatki. Inaczej jest z Arturem Szpilką – on bardzo chętnie wziąłby udział w kolejnych galach, jednak obecnie nie pozwala mu na to zdrowie. Na XTB KSW 78 miał walczyć z Arkadiuszem Wrzoskiem, ale jeszcze przed końcem roku przeszedł operację, która go z tej walki wykluczyła. W czasie rehabilitacji lista rywali się wydłużyła, bo wiele wskazuje na to, że KSW chce zestawić boksera ze swoją gwiazdą, Mariuszem Pudzianowskim. Póki co jednak „Szpila” bawi się wraz z narzeczoną na rajskim wakacjach.

Artur Szpilka pokazał nagranie z wakacji. Kamila Wybrańczyk w roli głównej

Kamila Wybrańczyk wraz ze swoim ukochanym i znajomymi udali się do Meksyku. Kolejne dni upływają im na kąpielach, odpoczynku i kosztowaniu miejscowych specjałów. Dużo zdjęć i filmów z tej wyprawy trafia na profile zarówno Artura Szpilki jak i jego narzeczonej. W jednej z relacji „Szpila” postanowił pokazać jak... jego ukochana tańczy w samym bikini.

Na nagraniu słychać muzykę, w rytm której tańczy Kamila Wybrańczyk. Wiele wskazuje na to, że dopiero później zorientowała się, że narzeczony... ją nagrywa! Gdy jednak to spostrzegła, tylko uśmiechnęła się do Szpilki i nie robiła mu żadnych uwag z tego powodu. W galerii poniżej zobaczycie więcej zdjęć Kamili Wybrańczyk:

i Autor: Instagram / Kamila Wybrańczyk Kamila Wybrańczyk

