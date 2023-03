Kamila Wybrańczyk zdecydowała się na poważny krok. Ból może być nie do zniesienia. Nie ma odwrotu

Joanna Jędrzejczyk nie zostawiła wątpliwości, co do występu w KSW. Dosadne słowa mistrzyni, to koniec nadziei?

Tatuaże bardzo często stanowią temat tabu, chociaż obecnie coraz częściej swobodnie rozmawia się o tej kwestii. Niektórzy wciąż nie mogą zaakceptować, że ktoś decyduje się na naniesienie obrazów na skórę, jednak to pozostaje w gestii każdego z nas, co robi ze swoim ciałem. Wielbicielami tatuażów są Artur Szpilka oraz Kamila Wybrańczyk. Parę łączy nie tylko miłość do siebie, ale również pasja do tatuażów właśnie.

Kamila Wybrańczyk zdecydowała się na odważny krok. Mówi o błędach młodości

Zarówno Szpilka jak i jego ukochana często chwalili się mediach społecznościowych nagraniami z sesji z salonów tatuażu. Kamila Wybrańczyk postanowiła wytatuować sobie zdecydowaną część ciała i raczej jest przyzwyczajona do skutków ubocznych "dziarania" jakim jest przede wszystkim ból. Teraz postanowiła pójść w drugą stronę. Na jej brzuchu również widniał tatuaż, ale jak się okazuje, nie do końca podobał się Wybrańczyk. Ukochana Szpilki opublikowała nagranie z laserowego usuwania tatuażu. Ten zabieg bywa podobno niebywale bolesny. - Usuwamy błędy młodości - napisała Wybrańczyk w opisie do fotografii.

i Autor: Instagram/kamiszkolandia