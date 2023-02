Kiedy pogrzeb Mateusza Murańskiego? Kiedy i gdzie pożegnanie zmarłej gwiazdy freak-fightów

Krzysztof Radzikowski z Gogglebox TTV zrobił to swojej partnerce i do wszystkiego się przyznał publicznie! Nie chciałaby tego żadna kobieta

Mateusz Murański był jedną z najpopularniejszych i najbardziej kontrowersyjnych postaci w polskich freak-fightach. Wraz z ojcem, Jackiem Murańskim, stworzył duet, który przebojem wdarł się do największych organizacji w Polsce. "Młody Muran" miał na koncie walki w FAME MMA, High League, Prime Show MMA, FEN i Elite Fighters i nic nie zapowiadało, że już nigdy nie wejdzie do klatki. Zmieniła to nagła śmierć, którą potwierdzono w środę, 8 lutego. Murański został odnaleziony martwy we własnym mieszkaniu w Gdyni, ok. 6 godzin po zgonie. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, lekarze wstępnie stwierdzili obrzęk płuc, a także podniesioną temperaturę ciała na skutek zatrucia lekami lub środkami odurzającymi.

Kiedy pogrzeb Mateusza Murańskiego? Gdzie ostatnie pożegnanie "Murana"

Prokuratura w dalszym ciągu bada sytuację, a jednym z kluczowych punktów w celu poznania przyczyn śmierci Murańskiego mają być badania toksykologii, której wyniki możemy poznać za kilka tygodni. Niezależnie od oficjalnych powodów śmierci, środowisko MMA w Polsce i najbliżsi "Murana" pogrążyli się w żałobie. Kondolencje przekazało wiele osobistości, a jednym z opłakujących zmarłego był Arkadiusz Tańcula. Były przyjaciel, a następnie wróg Murańskiego nie ukrywał, że rozpłakał się na wieść o jego śmierci. Można spodziewać się, że pogrzeb byłej gwiazdy serialu "Lombard. Życie pod zastaw" zgromadzi wiele znanych osób.

Data i miejsce pogrzebu Mateusza Murańskiego wciąż nie zostały ustalone. Kiedy poznamy szczegóły ostatniego pożegnania zmarłej gwiazdy freak-fightów, zaktualizujemy ten artykuł. Na ten moment nie wiadomo, kiedy odbędzie się pogrzeb "Murana".

