Krzysztof Głowacki brutalnie znokautował Glebę w pierwszej rundzie! Były mistrz świata był w opałach i odpalił petardę

Walka Głowackiego z "Glebą" elektryzowała kibiców od wielu tygodni i zdecydowanie spełniła oczekiwanie. Obaj zawodnicy debiutowali w MMA, ale ich przeszłość kazała nastawić się na prawdziwe grzmoty. "Główka" to były mistrz świata kategorii junior ciężkiej w boksie, a "Gleba" zasłynął brutalnymi walkami na gołe pięści w GROMDZIE. Starcie dwóch utytułowanych stójkowiczów zapowiadało się pasjonująco i od pierwszej sekundy weszło na najwyższe obroty. Mimo że zarówno Głowacki, jak i Tołkaczewski najlepiej czują się w wymianie ciosów, pokazali kibicom kilka kopnięć. Od początku to "Gleba" przeważał, ale były pięściarz zahamował go ciosami na korpus. Wówczas znany z GROMDY zawodnik pokazał przewagę w zapasach i zaczął dominować w klinczu, dzięki czemu doszedł nawet do dosiadu. Wyglądało na to, że jego zwycięstwo jest kwestią sekund, ale wtedy doszło do niesamowitego nokautu z dołu.

Głowacki znokautował Glebę leżąc na macie

"Gleba" bił mocno z góry, ale nie spodziewał się tak potwornej kontry z dołu. Będąc w wyprostowanej pozycji, stał się łatwym celem dla znakomitego pięściarza, który zgasił go potężnym lewym sierpowym. Przeważającemu torunianinowi natychmiast odcięło prąd i padł on jak długi na matę. Sędzia był zmuszony przerwać walkę, a Głowacki mógł świętować debiutanckie zwycięstwo w MMA. Oglądający to z bliska Mateusz Borek, zajmujący się boksem i MMA od wielu lat, ocenił w rozmowie ze zwycięzcą, że takiego nokautu nie widział jeszcze nigdy! Brutalny cios Głowackiego zobaczysz poniżej: