Krzysztof Radzikowski bez ogródek o reprezentacji Polski Fernando Santosa! Bezlitośnie o Portugalczyku, mocne słowa gwiazdora Googlebox TTV

Pomimo tego, że od blamażu Polaków w meczu z Mołdawią minęło już kilka dni, temat ostatniej porażki biało-czerwonych w eliminacjach do Euro 2024 wzbudza wciąż ogromne emocje i nie brakuje kolejnych komentarzy. Selekcjoner Fernando Santos ponadto najpierw trafił na dywanik do prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, Cezarego Kuleszy, a później wyjechał z Polski. Oprócz kibiców, dziennikarzy i ekspertów, swoje kilka słów po meczu dodał również Krzysztof Radzikowski, który wmieszał w to wszystko Czesława Michniewicza.

Gwiazdor Gogglebox TTV, a także były zawodnik FAME MMA razem ze swoimi przyjaciółmi Konradem Karwatem i Dominikiem Abusem rozprawiał na temat ostatniej porażki Polaków i pomijając zaskoczenie wynikiem, skupił się na osobie selekcjonera Fernando Santosa wskazując, że w jego opinii ten nie popisał się przy okazji swoich trzech spotkań w roli trenera biało-czerwonych w eliminacjach Euro 2024.

- Ja po wczorajszym meczu nie rozumiem, dlaczego my wzięliśmy tego trenera, który już trzeci mecz i to jest trzeci mecz baba w jego wykonaniu, a wywalili tego Czesia Michniewicza, który wyszedł z grupy, gdzie miał takie założenia… - zastanawiał się siłacz w ostatnim vlogu na kanale „Strong Ekipa”, komentując ostatnie spotkanie Polaków z Mołdawią.

