Krzysztof Radzikowski diabelnie się skurczył! Przeżegnaliśmy się widząc, co stało się z ciałem gwiazdora Gogglebox TTV

Wielka zmiana u Krzysztofa Radzikowskiego

Jeszcze trenując do kolejnych zawodów dla najsilniejszych ludzi na świecie, życie i dieta Krzysztofa Radzikowskiego wyglądały zupełnie inaczej. Gwiazdor i ulubieniec widzów programu "Gogglebox. Przed telewizorem" zaledwie kilka lat temu nie przypominał siebie z obecnych czasów, kiedy to może uchodzić za wyznacznik dla wielu osób, które budują muskulaturę i starają się doprowadzić swoją sylwetkę niemalże do perfekcji. Po porównaniu jego zdjęć z przeszłości oraz z teraźniejszości, aż zdębieliśmy.

Zdębieliśmy po zobaczeniu, jak zmieniło się ciało Krzysztofa Radzikowskiego. Wielka przemiana

Radzikowski, który jest niezwykle aktywny w mediach społecznościowych niejednokrotnie chwali się internautom efektami swojej ciężkiej pracy na siłowni ujawniając, że jego obecna waga wynosi ok. 115 kilogramów. Jeszcze kilka lat temu jednak siłacz wnosił na wagę zdecydowanie więcej, w najlepszym wypadku o kilkanaście kilogramów więcej, co idealnie widać po jego starych zdjęciach, na których ten był zdecydowanie bardziej okazały. Wystarczyło kilka lat, aby Radzikowski zmienił się nie do poznania. Zobaczcie sami.