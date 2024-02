KSW 91 KARTA WALK. KSW 91 KOLEJNOŚĆ WALK. KSW 91 lista walk na KSW 91 kto walczy?

Pilne wieści przed XTB KSW Epic! Doszło do ważnej zmiany, kontuzja pokrzyżowała plany zawodnika

Wielkimi krokami zbliża się jedno z największych wydarzeń w historii KSW. 24 lutego podczas gali XTB KSW: Epic dojdzie do starcia Tomasza Adamka z Mamedem Khalidovem w formule bokserskiej i na to wydarzenie czeka wielu fanów sportów walki. Nim jednak przeniesiemy się do Gliwic, w sobotę odbędzie się druga w tym roku gala największej federacji MMA w Polsce. Po raz trzeci w historii w Czechach, a po raz drugi w Libercu publiczność naszych południowych sąsiadów będzie miała okazję obejrzeć galę KSW. W dziewięciu pojedynkach zaplanowanych na KSW 91 zobaczymy aż ośmiu reprezentantów Czech, a przedstawiciel tej nacji znajdzie się również w walce wieczoru. Leo Brichta skrzyżuje rękawice z Valeriu Mirceą.

Brichta od dawna nie zaznał goryczy porażki, a do KSW wszedł z przytupem. Najpierw pokonał Macieja Kazieczko, a następnie Romana Szymańskiego, co odbiło się szerokim echem w MMA. Na zły rekord w KSW nie może narzekać również Mołdawianin ma za sobą serię trzech zwycięstw z rzędu. Oprócz wymienionych zawodników w Libercu zobaczymy również m.in. Henry'ego Fadipe, Dominika Humburgera, czy Kacpra Koziorzębskiego.

KS 91 karta walk: