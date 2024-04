KSW 93 RELACJA NA ŻYWO Ziółkowski - Varela live online gala KSW 93 walka Parnasse - Mircea za darmo KSW 93 dzisiaj 6.04.2023 na żywo KSW 93 WYNIKI

KSW 93 KARTA WALK Kto walczy na gali KSW 93 kolejność pojedynków

Walka wieczoru: 70,3 kg/155 lb: Salahdine Parnasse #C (18-2, 2 KO, 7 Sub) vs. Valeriu Mircea #IC (30-8-1, 12 KO, 13 Sub) - o pas wagi lekkiejKarta główna:

70,3 kg/155 lb: Marian Ziółkowski #2 (25-8-1 1NC, 6 KO, 13 Sub) vs. Wilson Varela #7 (11-5, 4 KO, 4 Sub)

77,1 kg/170 lb: Artur Szczepaniak #2 (10-2, 6 KO, 2 Sub) vs. Madars Fleminas #5 (12-5, 6 KO, 1 Sub)

120,2 kg/265 lb: Michal Martínek #4 (10-5, 6 KO, 1 Sub) vs. Prince Aounallah (18-11, 9 KO, 3 Sub)

83,9 kg/185 lb: Laïd Zerhouni #8 (12-8 1NC, 4 KO, 7 Sub) vs. Boubacar Niakaté (9-5, 6 KO)

73 kg/161 lb: Francisco Barrio (12-3, 2 KO, 8 Sub) vs. Aymard Guih (17-13-1, 3 KO, 7 Sub)

61,2 kg/135 lb: Alfan Rocher-Labes (10-3, 2 KO, 4 Sub) vs. Kenji Bortoluzzi (11-5, 2 KO, 5 Sub)

72 kg/159 lb: El Hadji Ndiaye (5-2, 1 KO) vs. Nicolae Bivol (3-0, 1 KO, 1 Sub)

56,7 kg/125 lb: Sandra Succar (3-0, 1 KO) vs. Flore Hani (6-3)

Federacja KSW mając w planach aż 12 gal w skali roku coraz chętniej wraca do organizacji kolejnych wydarzeń poza granicami naszego kraju. Po galach w Czechach, gdzie nie brakowało najważniejszych zawodników z tego kraju, teraz przyszedł czas na wydarzenie w Paryżu. Podczas wydarzenia w stolicy Francji, jeden z największych gwiazdorów KSW i przy okazji reprezentant gospodarzy, Salahdine Parnasse zmierzy się ze świeżo upieczonym, tymczasowym mistrzem wagi lekkiej, Valeriu Mirceą. Mołdawianin w połowie lutego pokonał Leo Brichtę podczas gali w Libercu i sięgnął po tytuł. Teraz czeka na niego zdecydowanie trudniejsze zadanie. Zanim jednak dojdzie do walki wieczoru Parnasse - Mircea, w klatce pojawi się Marian Ziółkowski, dla którego będzie to pierwszy pojedynek po kontuzji, której doznał tuż przed walką z Parnassem przy okazji XTB KSW Colosseum 2. Polak zmierzy się z kolejnym reprezntantem Francuzów, Wilsonem Varelą, który w federacji KSW prezentuje się wręcz wybornie i niedawno pokonał Sebastiana Rajewskiego w zaledwie 16 sekund. Zapraszamy na relację na żywo z gali KSW 93!