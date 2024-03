Łaszczyk chce walczyć z Ferrarim jedną ręką. Rzuca mięsem na rywala. Zdradził konkretną kwotę

Od kilku tygodni plotkuje się, że do długo wyczekiwanego rewanżu Łaszczyka z Ferrarim miałoby dojść na najbliższej gali Fame 21 w Gliwicach (18 maja). W środę youtuber opublikował jednak na Instagramie nagranie, po którym pojawiło się wiele znaków zapytania odnośnie drugiego starcia obu panów.

Ferrari o Łaszczyku: Walka ze mną zostawiła nieodwracalne skutki na tym zje*ie

- Od miesiąca dogadywałem walkę ze Szczurkiem, miała być w boksie. Jak przyszły umowy, to stwierdził, że ma ostatnie żądanie, chociaż miał ich milion. Chciał, żebym dołożył mu jeszcze ze swojej wypłaty 50 tysięcy. Ogólnie nie wiem, czy bym się na to zgodził, musiałbym to przemyśleć, zazwyczaj nie dopłacam swoim rywalom za to, żeby ze mną zawalczyli, ale włodarze byli już tak zmęczeni negocjacjami z tym debilem, że już nie wytrzymali. Miesiąc czasu się z nim użeraliśmy, potrafił formułę zmienić trzy razy w ciągu dnia, wagę, wszystko ku*wa. No walka ze mną zostawiła nieodwracalne skutki na tym zje*ie - powiedział Ferrari.

Łaszczyk o Ferrarim: Jeżeli masz takie ku*wa jaja pajacu, to walczmy w boksie!

Na odpowiedź ze strony pięściarza nie trzeba było długo czekać.

- Chciałbym się odnieść do tego, co ta rura pie**oli. Mówi, że miał walczyć ze mną w boksie i tak, miał walczyć ze mną w boksie, ale chcieli, bym jedną rękę miał przywiązaną do jaj. Ja się zgodziłem na to, by walczyć jedną ręką, ale drugą chciałbym mieć przy brodzie. Jeżeli masz takie ku*wa jaja pajacu, to walczmy w boksie! Mam już dość ku*wa rozmów z tobą i twoim menadżerem. Pokaż ku*wa w końcu jaja i walcz ze mną w boksie z dwiema rękami, a nie, że jedna przywiązana do jaj. Skończyło się! A co do tej gaży, to twój menadżer ku*wa powiedział, że dorzuca 50 tysięcy, żebym walczył jedną ręką. No i tyle. I taka jest ku*wa prawda. Ja będę ważyć maks 64 kg na walce, ty ku*wa ile chcesz - 100 kg, 200 kg. Ale zobaczysz jaki wpie**ol dostaniesz. Mam ochotę mieć dwie ręce i zobaczysz jaki wpie**ol dostaniesz. Do zobaczenia! - powiedział Łaszczyk.

Coś czujemy, że to nie koniec wymiany zdań między panami...

