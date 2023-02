i Autor: FAME MMA

Gorące zdjęcie!

Linkiewicz pokazała się w majtkach w łóżku, a fani nie mieli wątpliwości. Porównali ją do Miley Cyrus, mamy zdjęcie

Marta Linkiewicz postanowiła zadziwić swoich fanów. Gwiazda federacji FAME MMA pokazała swoje gorące zdjęcie na mediach społecznościowych, na którym to leży w łóżku w majtkach. Jedna z fanek porównała ją nawet do słynnej piosenkarki Miley Cyrus! To zdjęcie trzeba zobaczyć.