Marcin Najman nie zapomniał o Boxdelu. "El Testosteron" sprawił włodarzowi FAME MMA niecodzienny prezent

W ostatnim czasie Najman był skupiony na gali High League 6. Pierwotnie miał na niej zawalczyć z Jackiem Murańskim, ale ten w obliczu rodzinnej tragedii zrezygnował ze starcia. Jego zastępcą został Paweł Jóźwiak, który w październiku zeszłego roku pokonał "El Testosterona" w kilkanaście sekund na gali WOTORE 6. W katowickim Spodku doszło do wielkiego rewanżu i tym razem to Najman okazał się górą. Zwycięstwo przez jednogłośną decyzję sędziów wyraźnie dodało mu animuszu, choć jeszcze przed walką 44-latek publicznie ubliżał Boxdelowi. Ich konflikt ciągnie się od miesięcy i wydawało się, że może dobiec końca tuż po High League 6. 20 marca były pięściarz czekał na włodarza FAME MMA w częstochowskim klubie "Scout" razem z orkiestrą, ale nie doczekał się upragnionego sparingu. Michał Baron nigdy nie zaakceptował tej daty i zgodnie z zapowiedziami nie pojawił się na miejscu. To dało Najmanowi pożywkę.

Marcin Najman nie zapomniał o Boxdelu. Sprawił mu niecodzienny prezent

W mediach społecznościowych "El Testosterona" pojawiło się specjalne nagranie, na którym ten wysyła swojemu rywalowi prezent. Nie był to jednak zwykły upominek, a plan na wbicie Boxdelowi szpilki. - Jak z pewnością wiecie, mamy mały kłopot. Zaginął "Bombel". Od momentu, kiedy miał się stawić w siłowni "Scout" na sparingu 20 [marca - red.], kiedy to na jego przyjazd czekała orkiestra i wszystko było przygotowane, słuch po nim zaginął. Oczywiście nie dramatyzowałbym, bo jak wszyscy chyba wiemy, doszło najprawdopodobniej do rozwolnienia - zaczął Najman. Właśnie wątek problemów gastrycznych postanowił wykorzystać do ataku na włodarza FAME.

- Mamy problem gastrologiczny. Wszystko na to wskazuje ze względów oczywistych. Postanowiłem temu zaradzić, więc kupiłem dla "Bombla" pieluchy. Zaraz jadę je zaadresować i wysłać - stwierdził częstochowianin. Początkowo chciał wysłać pieluchy na adres klubu, w którym trenuje Baron, jednak zmienił ten plan. Uznał, że z rozwolnieniem nie mógł ćwiczyć i postanowił zaadresować specjalną przesyłkę na adres siedziby FAME MMA. Całe nagranie Najmana w kierunku Boxdela znajdziesz poniżej:

