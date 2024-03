Marcin Najman przeokrutnie zadrwił z Jacka Murańskiego tuż przed walką! Nie potrzebował ani jednego słowa, hit

Od kiedy Marcin Najman dołączył do federacji CLOUT MMA, częstochowski pięściarz nie może narzekać na brak wrogów i kolejnych rywali, co doprowadziło nawet do tego, że starł się nawet z maskotką federacji. Największe emocje wzbudza jednak konflikt Najmana z Jackiem Murańskim, który już kilkukrotnie mieli spotkać się w klatce, a ostatecznie dojdzie do tej walki 9 marca w Atlas Arenie w Łodzi. Na kilka dni przed walką Najman i Murański spotkali się podczas programu "Roast", gdzie "El Testosteron" postanowił zadrwić z "Murana" i jego opowieści o służeniu w Legii Cudzoziemskiej.

Sonda Kto wygra walkę Najman - Murański? Marcin Najman Jacek Murański

Najman nie potrzebował nawet słowa, aby zadrwić z Jacka Murańskiego. Prawdziwy hit

Najman postanowił pojawić się w studiu, gdzie realizowana była transmisja programu "Roast" w specjalnym przebraniu - mundurze, który dodatkowo był obklejony francuskimi flagami. Do dodatkowo miało być szpilką wymierzoną w Jacka Murańskiego i jego umiejętność posługiwania się językiem francuskim.