Marcin Najman wbił Polsatowi potężnego klina w sprawie nagonki na freak fighty. Przypomniał to publicznie

Freak fighty na celowniku

Podczas ostatniej gali PRIME 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim, w media roomie pojawiła się telewizja "Polsat", która realizowała materiał o freak fightowych federacjach, tego co dzieje się na galach oraz konferencjach, a także o tym, jaka widownia pojawia się na trybunach. Wywołało to publiczną dyskusję o szkodliwości tego typu wydarzeń, szczególnie ze względu na młodą widownię. Szybko pojawiły się również ataki polityków w kierunku freak fightowych organizacji, na co szybko zareagowała federacja FAME. Swoje zdanie w tej kwestii postanowił wypowiedzieć również Marcin Najman, który tytułował się "Cesarzem freak fightów". O ile częstochowski pięściarz jasno dał do zrozumienia, że zgadza się z ograniczeniem nieodpowiednich treści młodej widowni, to już na początku swojej wypowiedzi przypomniał, że walczyć w formule freak fight właśnie na antenie Polsatu.

Najman wbił klina Polsatowi

- Swoją pierwszą walkę freak fightową stoczyłem na antenie Polsatu, w organizacji FFF dlatego, nie ukrywam, jestem troszkę zaskoczony tym całodniowym, dywanowym atakiem na patologię we freak fightach... Ale od tego, żeby powybijać tę patologię we freak fightach to jestem ja! Już jakiś czas temu zapowiedziałem na konferencji prasowej, że powybijam te wszystkie zapijaczone mordy. Następny w kolejce Adamek - przemówił w specjalnym materiale na YouTube Najman przypominając, że mierzył się z Pawłem Trybałą na pierwszej gali FFF, która transmitowana na antenie głównej Polsatu.

Federacja Free Fight Federation nie utrzymała się jednak zbyt długo na rynku freak fightowym. W walce wieczoru drugiej i ostatniej gali spod szyldu FFF zmierzyli się Piotr Świerczewski i Greg Collins, a wydarzenie to miało miejsce 21 grudnia 2019 roku w Zielonej Górze.

Dla Marcina Najmana walka na gali FFF 1 była piątym pojedynkiem w MMA. Wcześniej bił się on na galach KSW, MMA Attack PLMMA. Po krótkiej przygodzie z Free Fight Federation przeszedł on do FAME, a następnie do MMA-VIP, HIGH League oraz CLOUT MMA.