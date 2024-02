Marian Ziółkowski poznał rywala na galę KSW w Paryżu! Ma świetną passę, ostatnio rozbił przeciwnika w 16 sekund

Ziółkowski panował na szczycie wagi lekkiej od grudnia 2020 roku, kiedy to wywalczył tytuł w boju z Romanem Szymańskim. W pierwszej obronie zmierzył się z Maciejem Kazieczką i poddał go w drugiej rundzie. Kolejne dwie obrony rozegrał na pełnym dystansie pięciu rund, pokonując w ten sposób Borysa Mańkowskiego oraz Sebastiana Rajewskiego. Popularny "Golden Boy" do następnej obrony miał stanąć podczas gali XTB KSW Colosseum 2. Jego rywalem miał być ówczesny mistrz tymczasowy Salahdine Parnasse. Tuż przed samym starciem Marian doznał jednak kontuzji i do pojedynku nie doszło. Ziółkowski zrzekł się wówczas pasa, który w ten sposób trafił na biodra Francuza. Marian jest bardzo doświadczonym zawodnikiem. Na swoim koncie ma ponad 30 stoczonych pojedynków, z których 25 wygrał.

Ziółkowski - Varela na gali KSW 93 w Paryżu

Varela jest na świetnej fali pięciu wygranych z rzędu. W ostatniej walce już w szesnastej sekundzie znokautował kopnięciem na korpus Sebastiana Rajewskiego i zdobył bonus za najlepszy nokaut wieczoru. Wcześniej podobne wyróżnienie otrzymał za brutalne rozbicie Gracjana Szadzińskiego. 28-latek z Marsylii zadebiutował w KSW w kwietniu 2022 roku. Do dziś w okrągłej klatce stoczył cztery walki i trzy z nich wygrał. W międzyczasie triumfował też na galach innych organizacji. W MMA walczył szesnaście razy, jedenaście razy wygrał, a sześć zwycięstw zanotował już w pierwszej rundzie. "The Prototype" ma też za sobą bogatą karierę kickbokserską i ponad 25 pojedynków stoczonych w tej formule.

i Autor: KSW Marian Ziółkowski i Wilson Varela