Mirosław Okniński mocno uderzył w Denisa Labrygę! Śmiał się wniebogłosy. Ten żart mu się udał

Mirosław Okniński mocno uderzył w Denisa Labrygę. Żarty z gwiazdy FAME

Mirosław Okniński szykuje swoich zawodników na galę FAME 24: Underground. Michał „Wampir” Pasternak zmierzy się w jednej z najgorętszych walk wydarzenia. 8 lutego rozstrzygnie się wielki konflikt z Denisem Labrygą. W najnowszym odcinku opublikowanym na YouTube FAME MMA „HIENA x FAME” pokazano dzień z Pasternakiem.

W materiale jedną z pierwszoplanowych ról grał… trener Mirosław Okniński. Zapytany przez dziennikarza Macieja Turskiego przyznał wprost, że taniec Labrygi z byłym zawodnikiem UFC i byłym policjantem Piotrem Hallmannem średnio przypadł mu do gustu.

- Umiejętności w tańcu z policjantem na średnie. Ten taniec był średni! - przyznał wprost.

Po chwili temat zszedł na wiek Michała Pasternaka, który w marcu skończy 40 lat. - A co ty ryba jesteś? Ryba w basenie! Labryga to baran albo osioł – śmiał się Okniński. Po chwili okazało się, że Labryga urodził się również w marcu i jego znak zodiaku to także ryba.

- Rekin Pasternak, bo to ryba. I on wpi****li płotkę Denisa lebiegę – wbił kolejną szpilkę Labrydze.

Kiedy gala FAME 24: Underground?

Gala FAME 24: Underground odbędzie się już 8 lutego w Studiu ATM w Warszawie. Podczas wydarzenia odbędzie się turniej Underground Championship z udziałem m.in. Marcina „Polish Zombie” Wrzoska, Denisa „Bad Boya” Załęckiego czy Alberto Simao.

W co-main evencie Amadeusz „Ferrari” Roślik zmierzy się z Jose „Josefem Bratanem” Simao.

