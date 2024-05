Mirosław Okniński zwiastuje potężny hit na KSW. Topowe starcie, z nim będzie walczył Artur Szpilka?

Tak wygląda Mariusz Pudzianowski na zdjęciu sprzed ponad 20 lat. Wtedy zaczynał karierę w strongmanach, co za widok

Mirosław Okniński przedstawił swoją wizję hitowej walki na KSW! Jak mówi legendarny trener organizacji, w przyszłości może dojść do wyjątkowo elektryzującego starcia między Arturem Szpilką, a jednym z najnowszych nabytków federacji FAME MMA. Czy przepowiadania trenera okażą się słuszne?

Jak powiedział Okniński w rozmowie z programem "MMA -bądź na bieżąco", jego zdaniem, Krzysztof "Diablo" Włodarczyk, pojawiając się w FAME MMA, nie chce powiedzieć ostatniego słowa w mieszanych sztukach walki. Szkoleniowiec jest przekonany, że jeśli Włodarczykowi uda się wygrać starcie z Amadeuszem "Ferrari" Roślikiem na gali freak-fightowej, to spróbuje swoich sił w KSW i to nie z byle jakim rywalem, a z Arturem Szpilką. Szkoleniowiec ma swoją teorię, jak wygląda plan Włodarczyka względem występu we freak-fightach.

- Diablo" jest mi się wydaje poukładany z KSW. Mi się wydaje, że cały plan taki jest, żeby pokonał największą gwiazdę Fame MMA "Ferrariego" i poszedł do KSW na walkę z Arturem Szpilką. Z nim tak jest - twierdzi Mirosław Okniński.