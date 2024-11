Niespodziewana walka Artura Szpilki! Wszystko nagrały kamery! Jak zobaczycie rywala, spadniecie z krzeseł, mamy zdjęcia

Kamila Wybrańczyk doprowadzona do szewskiej pasji. Zaczęła przeklinać na prawo i lewo, narzeczona Artura Szpilki nie kryła swojej złości

Szef KSW o rozstaniu z Maciejem Turskim i o Piotrze Jaroszu. „Wiedzieli, że mi to nie pasuje”

Szef KSW uderzył z całej siły we freak-fighty! Mocne słowa krytyki, nie może się na to zgodzić!

Szpilka jest jedną z barwniejszych postaci w historii polskich sportów walki. Jedni go lubią, inni nienawidzą, ale trudno obojętnie przejść wobec jego osoby. Były pretendent do tytułu mistrza świata w boksie w wadze ciężkiej chętnie dzieli się swoim życiem w mediach społecznościowych oraz w rozmowach z dziennikarzami i wydawać by się mogło, że wszyscy wszystko już o nim wiedzą. Nic bardziej mylnego!

Wkrótce premiera biografii Artura Szpilka "Zawsze ten sam"

Prawdziwą historię Szpilki kibice mają poznać dopiero po lekturze jego biografii "Zawsze ten sam". Premiera już wkrótce, a sam "Szpila", który ją właśnie czyta, nie ukrywa, że łzy leją się strumieniami. Kilka mocnych historii ujrzy światło dzienne dopiero po raz pierwszy i to chyba najlepsza zachęta do tego, by sięgnąć po tę pozycję.

Po premierze biografii Szpilka zapewne będzie gościem wielu programów, ale już w najbliższy wtorek "Szpila" pojawi się u Kuby Wojewódzkiego w TVN. Tym razem jednak w nieco innej roli. Znany dziennikarz przepyta Agnieszkę Kaczorowską oraz Tomasza Włosoka i wizyta Szpilki będzie związana z obecnością tego drugiego.

Artur Szpilka sparował z Tomaszem Włosokiem w programie Kuby Wojewódzkiego

Włosok to znakomity aktor, który ostatnio wcielił się w rolę legendy polskiego boksu Jerzego Kuleja w filmie "Kulej. Dwie strony medalu". Z zapowiedzi, które można oglądać na TVN wynika, że Szpilka sprawdzi bokserskie umiejętności 34-latka z Warszawy. Jak zakończy się ten sparing? Przekonamy się już we wtorek podczas premiery najnowszego odcinka show Wojewódzkiego.

i Autor: TVN Artur Szpilka, Tomasz Włosok i Kuba Wojewódzki