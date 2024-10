Tak wygląda dom Popka. Prawdziwy luksus!

Ten rok był dla Popka niezwykle trudny. Choć w jego karierze nigdy nie brakowało kontrowersji, to nagranie, które ujawniono na początku roku, sprawiło, że na Popka spadła potężna krytyka, a do tego sprawą zajęła się prokuratura. Na wideo widać było, że raper dopuścił się obrzydliwego zachowania wobec zwierzęcia i służby badały sprawę nawet pod kątem złamania prawa. Co więcej, niedługo później Popek trafił do szpitala psychiatrycznego, co potwierdziła jego partnerka w oficjalnym oświadczeniu. Popek stara się jednak wyjść na prostą – latem publikował nagrania z wakacji, na które wybrał się z rodziną. Z pewnością w poukładaniu swojego życia pomaga mu także własne miejsce na ziemi, czyli luksusowy dom.

W przeszłości Popek mieszkał na warszawskim Wilanowie, jednak później postanowił zamienić wielkomiejski zgiełk na podmiejską ciszą. O tym, jak wygląda posiadłość Popka, możemy dowiedzieć się z tego, co sam pokazywał w mediach społecznościowych – nierzadko udostępniał on zdjęcia lub nagrania, jak spędza wolny czas w domu, w tym ze swoimi najbliższymi, bawiąc się np. z córką. Jak wygląda dom Popka, przekonacie się wchodząc w galerię poniżej.

Popek zarobił fortunę na muzyce i w sportach walki

Popek mógł pozwolić sobie na luksusową posiadłość, która według doniesień medialnych kosztowała go milion złotych, dzięki swojej działalności artystycznej, ale nie tylko. Popularny raper, który wcześniej nagrywał z grupą „Firma”, a następnie założył własny „Gang Albanii” (siebie zaś tytułował Królem Albanii), przez lata zyskiwał wielu wiernych fanów i zgarniał potężne gaże ze sprzedaży płyt i koncertów. Do tego mógł także liczyć na zastrzyki gotówki dzięki karierze w MMA, freak-fightach i walkach na gołe pięści. Popek w swojej karierze stoczył 9 walk MMA (4-5), jedną walkę w boksie i jedną na gołe pięści – obie przegrał. Do tego był ambasadorem federacji GROMDA, jednak po aferze wspomnianej na początku artykułu, organizacja zrezygnowała z jego usług.